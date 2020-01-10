波音內部通訊紀錄曝光 員工嘲笑美國航空監管機構

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約9日電） 今天公布的內部文件顯示，飛機製造商波音公司（Boeing）員工嘲笑美國飛航監管機構，還吹噓只要對機師稍加訓練，就能使737 MAX型飛機獲得合格認證。

波音表示，美國國會議員公布的公司內部通訊紀錄，包含試飛員之間的筆談，提到飛行訓練儀的一些問題。訓練儀能模擬真實飛行狀況。

這些文件可能導致波音與監管機構之間的關係進一步惡化。此時波音正爭取讓遭禁飛的737 MAX型飛機復航。

在2018年的訊息中，一名員工寫道：「關於我去年的掩蓋行為，現在還沒得到上帝原諒。」這可能與波音和美國聯邦航空總署（FAA）的交涉有關。

另一名員工2015年8月寫道：「我知道，但監管當局試圖阻撓時就會有這種結果，他們阻礙事情進展。」

在2017年的訊息中，另一名員工說：「這架飛機是由小醜所設計，而這些小醜由猴子監督。」這顯然是指FAA。

美國調查737 MAX型飛機認證流程的國會議員釋出這些電子郵件和簡訊。2018年10月和2019年3月發生的兩起空難共造成346人死亡，涉事機型均為737 MAX。

波音發表聲明說：「這些通訊紀錄有部分與2017年至2018年波音MAX型訓練儀的開發和認證過程有關。」波音表示，他們將這些資料送交國會議員，以確保資訊公開透明。

737 MAX型飛機失事風波延燒之際，這些語氣嘲諷的訊息讓波音陷入另一個尷尬處境，並使波音與FAA已經建立的關係惡化。全球737 MAX型飛機自去年3月13日起遭禁飛。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）

© 2020 AFP