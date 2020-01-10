澳洲野火肆虐 數萬人抗議政府應對全球暖化不力

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（法新社雪梨10日電） 由於氣候因素催化的叢林野火失控，造成人命損失，澳洲各地今天有數萬民眾集會示威，要求保守派政府處理全球暖化問題，並減少化石燃料使用量。

澳洲這波前所未見的野火災難，至少已造成26人死亡，超過2000棟房屋被毀。

抗議民眾歐德洛德（Monty Oldroyd）告訴法新社：「由於我們不採取行動，才造成這些人命損失。這次破壞情況極其嚴重，我有許多住在鄉間的親友，房屋受到威脅，甚至被燒毀；也有人失去生計。」

澳洲民眾對於野火爆發的原因日益憤怒。有些人指責總理莫里森（Scott Morrison）政府未採取行動對抗氣候變遷，還支持造成全球暖化的煤礦業。

示威者今天高舉標語，寫着「改變政治，不要氣候變遷」和「信任科學」，並要求莫里森下台。

澳洲2019年經歷史上最乾燥和最炎熱的一年，12月中更出現攝氏41.9度的歷來平均最高溫紀錄。由於乾季拉長加上氣候變遷，導致澳洲出現有利野火的嚴峻環境。專家警告，這類大規模野火將越來越頻繁且激烈。

澳洲人均溫室氣體排放量在全球數一數二高，原因在大量使用火力發電，同時2500萬人口也相對稀少。

抗議人士艾傑希爾（Victoria Edghill）表示：「若為了未來世世代代，我們要扭轉（氣候變遷）效應來拯救地球、人類和動物，…我相信政府現在必須採取行動。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

© 2020 AFP