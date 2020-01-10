烏克蘭航班失事 奧地利德國取消飛伊朗班機

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（法新社維也納/柏林10日電） 烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）的班機在伊朗墜毀，奧地利航空與德國漢莎航空相繼宣布，取消飛伊朗首都德黑蘭的航班。

搭載176名乘客的烏克蘭國際航空波音737-800客機，兩天前在伊朗墜毀，無一生還，奧地利航空（Austrian Airlines）表示，「由於最近的新聞報導以及對德黑蘭機場周遭空域安全狀況評估的改變」，奧航決定取消航班。

奧航發表聲明說，已下令9日飛德黑蘭的航班，中途停留索非亞（Sofia）後返航。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，根據掌握的情資，這架飛機是遭伊朗防空飛彈擊落，很有可能是意外，奧地利航空因此宣布取消飛伊朗航班。

報復美國擊斃伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗8日清晨向位於伊拉克的美軍基地發射飛彈，數家航空公司宣布避開伊朗與伊拉克領空。

而德國漢莎航空（Lufthansa）則宣布，1月20日前取消所有往返德黑蘭的航班。

漢莎航空表示，取消飛伊朗航班是「由於德黑蘭機場周圍空域的安全形勢不明朗」。奧地利航空是漢莎航空集團旗下的公司。

基於安全因素考量，一架往返法蘭克福與德黑蘭的漢莎航空公司班機，9日起飛1小時後返航。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一

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