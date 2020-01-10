社會動蕩嚇到港人 香港1/3人口罹患創傷後壓力癥候群

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（法新社香港10日電） 今天刊登於醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的研究報告指出，香港近1/3成年人經歷長達數月的社會動蕩後，出現創傷後壓力癥候群。這段時期的社會動蕩經常出現暴力。

這項由香港大學研究員進行長達10年的研究發現，大約1/10的港人出現疑似憂鬱的癥狀。1/10這個數字相當於爆發武裝衝突的地區或發生恐怖攻擊後的情況。

創傷後壓力癥候群（PTSD）的患病率，是2014年大規模「佔中」運動時的6倍，2015年3月大約只有5%，去年9月至11月增加至將近32%，相當於總人口740萬的香港有190萬人罹患PTSD。

「佔中」運動是香港上一次大規模爭取民主示威運動。

創傷後壓力癥候群（Post-traumatic stress disorder）簡稱PTSD，又稱創傷後遺症，是指人在經歷情感、戰爭、交通事故等重創後而產生的精神疾病。

癥狀包括負面思維與感受或作惡夢，接觸相關事物精神或身體出現不適和緊張，甚至避免接觸、甚至是摧毀相關的事物等，這些癥狀往往在創傷事件發生後出現，而且持續超過一個月。

這項研究統計，高達11%的成年人出現憂鬱的癥狀，佔中運動前只有2%，2017年則是6.5%。

研究人員另發現，倚重社交媒體追蹤社會政治事件，似乎會增加罹患憂鬱症和疑似PTSD的風險。

主導這項研究的香港大學醫學院院長梁卓偉說：「香港缺乏足夠資源，來處理過重的心理健康負擔。」

這項由研究人員在2009年至2019年期間對1萬8000人進行的調查，號稱是目前全球針對社會動蕩造成心理健康影響的規模最大且時間最長的研究。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2020 AFP