美對伊朗一意孤行 恐惡化與歐洲盟友關係

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（法新社華盛頓9日電） 美國擊殺伊朗最高軍事指揮官蘇雷曼尼，兩國齟齬更深，美國總統川普公開呼籲其他強國放棄2015年與伊朗簽署的核協議，然而美歐之間本已冷淡的關係可能因此更加惡化。

川普做出上述呼籲後的數小時內，他最友好的國際盟友之一、英國首相強生（Boris Johnson）就與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）通電話。首相辦公室表示，強生在電話中表示，核協議仍是「目前可行的最佳安排」。

2015年，美、英、法、德、俄、中6國及歐盟與伊朗達成核協議，伊朗承諾限制發展核武，換取各國解除對伊朗的制裁。但川普於2017年上任後，態度轉趨強硬，2018年退出協議並恢複製裁伊朗，包括試圖封鎖所有伊朗石油輸出；伊朗則陸續停止履行協議，堅持美國先取消制裁，否認不願重新談判。

美軍於1月3日擊斃蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），只會讓已釀成危機的美伊攤牌惡化美國與歐洲的緊張關係。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在蘇雷曼尼死後，以坦率得令人訝異的言詞談盟國，竟對福斯新聞網（Fox News）說「歐洲人沒像我期望的那樣有用」。

但弔詭的是美國與伊朗關係近日的發展，可能給了歐洲國家一個新契機去嘗試3年來一直想做的事，即居中促成伊朗與川普談判。

新美國安全中心（CNAS）跨大西洋安全專家黎卓（Rachel Rizzo）不認為歐洲國家會在看到暴力升級後，突然改變核協議的方向；她所指的暴力升級也包括伊朗對美軍駐伊拉克基地採取報復行動。

黎卓說：「我很難理解歐洲盟國會猛然改變，跟着川普進入這個他好像正把我們拖入的深淵。」

報導提到，美國政府與歐盟的目標截然不同，「我認為雙方關係會更加緊張，在好轉之前還會更惡劣」。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP