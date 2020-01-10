追查墜機原因 美提供烏克蘭重要資料

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（法新社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭國際航空一架客機8日從伊朗首都德黑蘭起飛後不久墜機，烏克蘭外交部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）今天表示，美國官員已提供相關的「重要資料」。

烏克蘭這架波音737-800型客機8日的事故使機上176人全數罹難。在此之前不久，伊朗剛對伊拉克境內的美軍發射飛彈攻擊，以報復美軍以無人機狙殺伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。

美國、英國及加拿大官員說，情報消息人士指出，是伊朗擊落客機，也許是出於無意，但伊朗否認這種說法。

普里斯泰科在推特上表示：「澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）總統和我會晤了美國代表，我們接獲重要資料，將交由我們的專家處理。」

他並說，澤倫斯基預定下午3時和美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）談論墜機事件。

澤倫斯基在臉書上表示：「客機遭飛彈擊中的可能性不能排除，但也尚未證實。」

他要求將一切所需資料交給烏克蘭，好進行徹底調查。

澤倫斯基說：「我們的目標是確認不可否認的事實，人命的價值高於一切政治動機。」

烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defense Council）秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danylov）稍早表示，客機墜毀後，烏克蘭調查人員正追查若幹線索，包括遭俄制Tor-M1等型號地對空飛彈襲擊、與無人機碰撞、發動機故障或恐怖攻擊。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

© 2020 AFP