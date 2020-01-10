金正恩過生日 川普委請南韓祝壽

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（法新社首爾10日電） 美國與北韓核談判陷入僵局之際，南韓今天表示，美國總統川普祝福北韓最高領導人金正恩生日快樂。6年前，前芝加哥公牛球星羅德曼曾為金正恩獻唱生日快樂歌。

北韓從未證實金正恩的年紀或生日，不過2014年1月8日，在北韓舉行的籃球表演賽前，羅德曼（Dannis Rodman）曾以瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的唱腔，向金正恩獻唱生日快樂。

根據一份實施制裁的文件，美國財政部曾表示，金正恩的生日是1984年1月8日，現年36歲，不過也有可能他還要再老1或2歲。

南韓青瓦台國家安全室室長鄭義溶8日在華府會見川普，他表示，這位領導美國的紐約前地產大亨「想起來」8日是金正恩生日。兩人關係比較密切的時刻，川普曾宣稱他與金正恩陷入愛河。

鄭義溶返回南韓後告訴記者：「川普祝福金正恩生日快樂，並委請總統文在寅向金正恩轉達他的祝福。」

他說，已依據「合宜的方式」向金正恩轉達川普的祝福，但並未說明如何轉達。

兩韓之間的交流目前也陷入停滯，北韓官媒不斷痛斥南韓領導人。

回顧2014年，全身刺青的前NBA球星羅德曼，向金正恩和他太太李雪主獻唱生日快樂，博得滿堂彩。

那次是羅德曼第4度訪問北韓，而且羅德曼似乎向金正恩彎腰鞠躬。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）

© 2020 AFP