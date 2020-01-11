哈利退居英王室幕後 61%加拿大人歡迎他當總督

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（法新社蒙特婁10日電） 加拿大「國家郵報」（National Post）今天公布的民調顯示，超過半數加拿大受訪者支持英國哈利王子成為下一任總督。

國家郵報報導，1515名加拿大民眾接受民調機構DART & Maru/Blue Voice Canada調查，有61%表示，現任總督帕耶特（Julie Payette）任期屆滿後，他們願意支持哈利王子（Prince Harry）接任總督職位。

加拿大曾是英國殖民地，現為大英國協王國之一，總督是英國女王伊麗莎白二世在加拿大的代表，沒有實權，是個儀式性和象徵性職位，職務包括按總理和內閣部長建議禦准參眾兩院通過的法案；簽署國家文件；宣讀施政報告；主持總理、司法部長和內閣部長的宣誓就職典禮。

帕耶特是退役太空人，2017年獲伊麗莎白二世任命為總督，官邸位於渥太華，通常任期5年。

儘管哈利從未對這個職務表示有興趣，仍獲得多數民眾支持。在1950年代之前，加拿大總督是由英國人擔當，在此之後都是由加拿大籍公民出任。

頭銜為薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利與梅根（Meghan），去年在加拿大與8個月大的兒子亞契（Archie）享受為期6周的耶誕假期，之後返英拋出震撼彈，宣布將卸下英國王室高階成員身分。

© 2020 AFP