派駐中東美軍 指控俄艦具攻擊性逼近美艦

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（法新社華盛頓10日電） 一艘俄羅斯船艦昨天在阿拉伯海幾乎撞上美國海軍驅逐艦，美國國防部今天指責對方具攻擊性地逼近美艦。

美國海軍第5艦隊公布事發錄影畫面並表示，俄羅斯船艦昨天無視美軍法拉格特驅逐艦（USS Farragut）發出的擦撞警告，靠得非常近之後才轉向，很驚險地避免一場相撞。

第5艦隊聲明表示，雖然俄羅斯船艦採取了行動，但俄方在具攻擊性地逼近時，一開始延遲遵守國際規範，增加了碰撞風險。

影片顯示俄羅斯船艦很快地靠近全長155公尺的美國戰艦尾部。美國國防部說，俄羅斯艦驚險地靠近距離美艦不到55公尺處，對法拉格特驅逐艦發出的5次短警報置之不理，那是針對擦撞危險的國際通用海上信號。

美方聲明表示，俄艦起初拒絕，但最後還是改變航向，兩艦才拉開距離。

俄羅斯國防部否認美方指控，並表示法拉格特艦逕直穿過俄艦的航道，「是美國驅逐艦於2020年1月9日公然違反預防海上碰撞的國際規範，穿越俄艦路線，當時俄國軍艦向前航行，美艦處於左方」。

法拉格特艦在這個地區執勤，是林肯號（USS Abraham Lincoln）航艦打擊群的一部分，去年底因美國與伊朗關係趨於緊張而部署在中東。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP