澳洲野火毀掉夏日活動 民眾憂心成「新常態」

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（法新社雪梨11日電） 澳洲今夏野火肆虐，濃煙蔽天，已損及適合戶外活動及健康的形象。許多人憂心，這將成為澳洲未來生活的「新常態」。

對於少數不幸受害者而言，長達3個月的野火帶來幾乎不可思議的痛苦，包括失去家園、喪失生命及家庭破裂。但對於數百萬人來說，這場危機也毀掉漫長夏日。澳洲夏日總是充滿海灘、烤肉和後院板球等活動。

人們取消體育賽事，關閉窗戶抵擋數周來危險的有毒煙霧，並且禁止烤肉以防止更多火災發生。由於潮水將尤加利樹焚化的灰燼衝回岸邊，邦迪（Bondi）等知名海灘有部分變黑。

因為許多城鎮關閉，人們取消假期，逃跑的遊客造成公路堵塞。澳洲出現承平時期最大規模的疏散行動，有民眾因燃料用盡包圍加油站。

軍隊出動協助疏散，以及受驚嚇家庭在紅色天空下擠在海灘上的畫面，導致許多人開始質疑先前對於澳洲的悠閑印象。

調查澳洲人對氣候變遷態度的社會研究員杭特利（Rebecca Huntley）告訴法新社：「我們看見整個澳洲大陸夏季期間的生活方式遭到顛覆。澳洲人變得非常焦慮，而非將年底視為放鬆時間。」

杭特利指出，人們一直認為住在澳洲意味擁有高品質生活，雪梨和墨爾本長期名列全球最宜居城市之列，這次大火這麼嚴重使這種看法受到挑戰。

© 2020 AFP