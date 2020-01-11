班機誤遭伊朗擊落 烏克蘭總統要求究責與賠償

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（法新社基輔11日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天要求伊朗，懲罰應該替烏克蘭班機誤遭擊落一事負責的人，並應予以賠償。

澤倫斯基在臉書貼文表示：「我們期待伊朗…把罪人送進法院。」澤倫斯基也要求「支付賠償」並交還遺體。

德黑蘭（Tehran）當局今天承認，伊朗方面8日朝美軍駐紮在伊拉克的基地發射飛彈後不久，誤將一架烏克蘭國際航空（Ukraine International Arielines）班機擊落，造成機上176人全數罹難。

澤倫斯基也在貼文提到：「我們希望調查能以不刻意延誤、不受阻礙的方式繼續進行。」

澤倫斯基並呼籲應讓45名烏克蘭專家取得參與完整調查的「全部管道」。他也上推特貼文，尋求伊朗「正式道歉」。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天稍早已表示，德黑蘭「對這起災難性錯誤深感遺憾」。

烏克蘭方面昨天曾指，派赴伊朗的烏克蘭專家，已獲准參與調查黑盒子、飛機殘骸、失事地點，以及機師與機場管制塔台的對話錄音。

根據官方伊朗通訊社（IRNA）刊登的軍方聲明，事發當時，敵人構成的威脅正處於最高層級，被擊落的波音737客機被錯認為「敵機」。

德黑蘭當局已邀請美國、烏克蘭、加拿大和其他國家，一同參與調查這次事故。

© 2020 AFP