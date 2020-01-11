白宮：美中貿易協議15日簽署即公布全文

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（法新社華盛頓10日電） 美中將於15日簽署第一階段貿易協議。白宮今天表示，協議全文將15日簽署後發布。

經過近兩年的衝突升溫後，如今美國總統川普終於要與中國最高貿易談判代表、副總理劉鶴在15日簽署雙方第一階段貿易協議。

柯德洛（Larry Kudlow）告訴媒體，協議全文將於15日發布，「這是歷史性的偉大成就」。他並說簽署前雙方會先進行正式晚宴，簽署後舉行午宴。

中國商務部日前宣布，劉鶴一行將於13至15日訪問華盛頓與美方簽第一階段貿易協議。

儘管協議里仍維持許多加徵關稅，但柯德洛今天仍這份協議等同美方的成功。他說：「我們在協議里拿到許多我們所想要的。」

美方官員們也表示，這份協議將觸及中國貿易的其他領域，即美方最主要的爭執主題，如智財權、金融服務、彙率與爭端解決機制等。

美中去年12月13日宣布達成第一階段貿易協議，內容包括美國撤銷部分加徵關稅、中方加碼採購美國農業、能源與製造業產品，也初步觸及智財保障、中國金融市場准入與落實機制等議題。但像中國產業補貼及國有企業等核心爭端的棘手議題，全延到第二階段再談。

川普日前表示，為與中國達成第二階段貿易協議的相關工作與談判很快就會陸續開展，但他預計要到11月美國總統大選後才會有具體解決方案。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP