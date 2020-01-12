伊朗一度拘捕英駐德黑蘭大使 遭譴責違反國際法

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（法新社倫敦11日電） 英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今天發布聲明，證實英駐德黑蘭大使馬凱爾（Rob Macaire）遭伊朗當局短暫拘押。

拉布發布聲明說：「沒有理由或沒有說明即逮捕我國駐德黑蘭大使，這是公然違反國際法。」

拉布警告伊朗說，伊朗「目前正處於十字路口」，必須選擇「走向遭人唾棄的地位」或「採取步驟緩減緊張並透過外交接觸走上前進道路」。

根據英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，馬凱爾遭捕是因為涉嫌在德黑蘭「煽動」不滿軍方意外擊落烏克蘭客機的抗議人士。這起意外造成176人喪生，其中大多為伊朗公民。

根據每日郵報說法，馬凱爾約一小時後獲釋。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）表示，軍方針對墜機事故展開的調查發現，「人為疏失所發射的飛彈」擊落烏克蘭航空這架波音737客機。羅哈尼稱這是起「不可原諒的錯誤」。

這起悲劇罹難者包括4名英國公民。英國首相強生（Boris Johnson）今天稍早表示，伊朗招認疏失是「重要第一步」，並說英國將與加拿大、烏克蘭等國際夥伴密切合作，確保有「全面、透明和獨立的國際調查，並讓罹難者得以歸國」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP