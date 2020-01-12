伊朗學生追悼空難演變成示威 川普推文力挺

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（法新社德黑蘭11日電） 烏克蘭航空客機遭伊朗誤擊，伊朗學生今天齊聚德黑蘭追悼176名罹難者，並以激烈語言嗆聲，遭警方驅趕。美國總統川普推文說他正密切關注抗議行動，並與伊朗人民站在一起。

川普推文說：「給勇敢、長期受難的伊朗人民：自我上任以來，就一直和你們站在一起，美國政府也會繼續支持你們，我們正密切關注你們的抗議行動，並因各位的勇氣而受到鼓舞。」

法新社報導，數以百計學生傍晚時聚集在首都德黑蘭市中心的埃米爾卡比爾理工大學（Amir Kabir University），向176名烏航空難死者致哀，但追思活動後來演變成憤怒示威。

學生怒嗆「騙子」，譴責那些該為擊落烏克蘭民航機負起責任和據信掩蓋意外真相的人，要求他們下台並受審。

伊朗今天坦承，烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）波音737客機8日從德黑蘭主要機場起飛後不久，便遭「非蓄意」擊落。

機上176人全數罹難，其中大部分是伊朗人與加拿大人，有許多是學生。

親伊朗保守派的法斯通訊社（Fars news agency）報導，有些學生撕下多張伊朗將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的海報；蘇雷曼尼3日遭美國無人機狙殺。

法斯社發布的照片顯示，追悼會中示威人群圍着一圈蠟燭；另一張照片則是蘇雷曼尼的海報被人撕毀。

伊朗國營電視台報導這場抗議活動，提及學生高呼「反政權」口號，實屬罕見。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP