回應俄土呼籲 利比亞交戰雙方同意停火

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（法新社的黎波里12日電） 利比亞全國團結政府今天宣布接受停火，回應俄羅斯與土耳其停止內戰的呼籲。利比亞強人哈夫塔幾小時前已先宣布停止敵對行動。

回應土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）呼籲，利比亞全國團結政府（Government of National Accord, GNA）總理沙拉吉（Fayez al-Sarraj）在聲明中宣布，「從1月12日午夜開始停火」，但強調全國團結政府軍隊「有合法權利回應來自其他陣營的任何攻擊和侵略」。

2011年北大西洋公約組織（NATO）支持人民起義後，位於北非的利比亞陷入動蕩。近來哈夫塔（Khalifa Haftar）試圖從聯合國認可的利比亞全國團結政府手中奪占首都的黎波里（Tripoli），導致緊張情勢更形升高。

俄羅斯與土耳其呼籲利比亞停止內戰之後，哈夫塔昨晚宣布，停止數個月來爭奪的黎波里控制權之戰。

忠於哈夫塔的利比亞東部軍隊宣布，只要敵軍接受，今天0時01分起，他們在西部的戰事停火，對的黎波里的攻勢一併停止。利比亞全國團結政府隨後也宣布接受停火。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP