客機遭誤擊 加拿大總理要伊朗說清楚講明白

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（法新社渥太華11日電） 伊朗坦承誤將一架載有176人的烏克蘭客機擊落，由於機上載有57名加拿大公民，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天「動怒」，要求伊朗就此事「徹底說清楚」。

儘管加拿大與伊朗2012年後即無外交關係，杜魯道仍於伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）承認誤將擊落客機後，透過電話向對方提出加方的要求。

杜魯道在電視轉播記者會上表示，他告訴羅哈尼，認錯是「重要的一步」，但「還需要採取更多行動」。

他說：「還必須執行完整且徹底的調查。我們對這件令人震驚的悲劇之所以發生的原因，需要得到完整清楚的說明。」杜魯道還說：「伊朗必須負起全責。」

杜魯道表示，他堅持要求羅哈尼讓加拿大參與調查。

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）一架波音客機8日從德黑蘭機場起飛不久後墜毀，依加拿大當局統計，機上有57名加拿大公民，其中許多擁有加拿大伊朗雙重國籍。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）遲至事發後數日、國際輿論壓力俱增下，才坦承飛機是遭伊朗誤認成巡弋飛彈，而以短程飛彈擊落。

羅哈尼表示，這起事件是「人為疏失」所造成「不可饒恕的錯誤」。

杜魯道說：「我當然又氣又怒，加國各地有多少家庭痛失摯愛，伊朗裔加拿大人社群承受了多大的痛苦，這麼多生命就這麼無謂的殞落，全體加拿大人同感震驚恐懼。」

他說：「是的，有加拿大家庭痛失父母、孩子和配偶，這讓我怒不可遏。整起事件無論是對伊朗裔社群還是對整個國家來說，都是極大的悲劇。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP