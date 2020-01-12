展開中東行 安倍率先抵沙烏地阿拉伯

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（法新社利雅德11日電） 日本首相安倍晉三今天抵達沙烏地阿拉伯，展開波斯灣中東3國訪問之旅。美國狙殺伊朗高階將領之後，安倍希望藉着此行緩解中東緊張關係。

沙烏地官方的沙烏地新聞社（SPA）報導，安倍與代表團由經濟部長圖瓦伊里（Mohammed al-Tuwaijri）等高階官員接待。

安倍5天的中東之旅也將造訪阿拉伯聯合大公國與阿曼。現代阿曼國父蘇丹喀布斯（Sultan Qaboos）駕崩後，阿曼新國王昨天才宣誓繼位。

美國1月3日狙殺伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），德黑蘭做出回應，對駐有美軍的伊拉克基地發射飛彈，安倍此行一度傳出延後。

情勢的升高原本讓人擔心全面開戰，但美國總統川普表示伊朗鎖定美軍基地後似乎有所退讓，頓時消退了開戰的疑慮。

安倍展開出訪行程前，日本政府發言人菅義偉表示：「為避免中東緊張情勢升高，（安倍）將與（他造訪的）3國交換意見。」

菅義偉還說：「在每一個國家，我們都打算請求合作，確保能源供應穩定與船隻安全。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP