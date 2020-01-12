烏克蘭：誤擊客機事件 伊朗總統同意司法還公道

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（法新社基輔11日電） 烏克蘭總統府表示，伊朗總統羅哈尼告訴烏國總統澤倫斯基，涉及誤擊烏克蘭國際航空客機的所有相關人員，都將受到司法審判。

烏克蘭總統府透過聲明說，羅哈尼（Hassan Rouhani）向澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「完全承認這起空難悲劇是因為伊朗軍人的錯誤而發生」，並且為此道歉。

澤倫斯基要求德黑蘭當局於1月19日以前送回11名烏克蘭公民的遺體；澤倫斯基並說，烏克蘭外交人員已列出步驟清單，以「解決賠償問題」。

聲明表示，伊朗方面已同意烏克蘭的要求。

烏克蘭班機空難發生的前3天伊朗都否認涉案，今早終於坦承將客機錯認為巡弋飛彈，並在「非蓄意」（unintentionally）情況下將它擊落。

在伊朗坦承誤擊客機後，澤倫斯基隨即在臉書上貼文，要求德黑蘭伸張正義並保證賠償。

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines, UIA）一架波音737客機8日黎明由德黑蘭何梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛前往基輔，但在起飛不久後便遭擊落，機上來自多個國家的167名乘客與9名機組員全數罹難。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP