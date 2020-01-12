首位伊朗裔美國太空人結訓：太空讓我們團結

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社休士頓11日電） 女中豪傑莫格貝利打破一道又一道的藩籬，從取得美國陸戰隊少校官階、在阿富汗開直升機參與戰鬥任務，36歲的她一長串亮眼履歷如今將再添一筆：首位伊朗裔美國太空人。

莫格貝利（Jasmin Moghbeli）在阿富汗執行超過150次任務，功勳彪炳讓她贏得「大白鯊」（Jaws）的稱號。

剛從美國國家航空暨太空總署（NASA）集訓畢業的莫格貝利對法新社說，她希望自己能成為類似背景的人的榜樣。

她說：「我希望每個人都能受到彼此啟發，但如果是被長得像自己的人或和自己有着共通點的人激勵，會更容易一些，所以我真心希望能有這樣的影響力。」

莫格貝利的雙親是建築系學生，1979年伊朗爆發伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後逃離祖國，遠走他鄉。

莫格貝利與胞兄都在德國出生，但在美國紐約州鮑德溫（Baldwin）長大，認定這裡才是自己的家鄉，往後人生更有如移民的童話故事。

莫格貝利15歲參加進階太空營便立定志向，總有一天要飛上天空摘星。

她畢業於麻省理工學院（MIT），在校期間攻讀航空工程。雖然雙親對她打算成為軍事飛行員的計畫憂心忡忡，這一步卻是加入太空人團隊的慣例途徑。

莫格貝利2005年簽下從軍令，由於4年前美國剛發生震驚全球的911事件，她的父母擔心，女兒恐因中東血統面臨挑戰。

然而，莫格貝利一入伍，立即「取得了絕對的支持」，不僅家人是最有力後盾，3個月前結為連理的丈夫山姆（Sam）也鼓勵她走向成功之路。

美國伊朗雙邊關係在前總統歐巴馬執政期間有過短暫友好期，卻在現任的川普政府主政下再度轉壞。

川普除退出前朝政府簽訂的歷史性伊朗核協議，並將伊朗公民列入禁止入境美國的黑名單之中，美國這份黑名單因以穆斯林國家為主，引發撻伐。

美國軍隊上周動手狙殺伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），更大幅推升兩國爆發全面衝突的隱憂。

不過莫格貝利說，她個人在服役期間未曾遭遇大問題。

她告訴法新社：「我在各方面都未曾感覺到自己的待遇有任何改變。」

她說：「我熱愛從事人類太空探索的其中一個原因，就是這是各方普遍認同且團結一心的事情。」她以美國俄羅斯為例，說兩國或許有摩擦，但過去20年來美俄太空人仍能在國際太空站上密切合作。

她說：「我認為，我們能在太空看到一般領域所見證不到的外交活動。我認為這是有影響力的。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP