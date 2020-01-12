IS聖戰士攻擊奈及利亞民兵 5人喪命

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（法新社奈及利亞卡諾12日電） 奈及利亞民兵組織消息人士透露，一群與伊斯蘭國（IS）好戰團體有關的聖戰士10日在奈及利亞東北部波諾州（Borno）發動一場攻擊，造成5民兵成員喪命。

「伊斯蘭國西非省」（Islamic State West African Province，ISWAP）的戰士當天乘坐安裝機關槍的皮卡車，在距離波諾州首府邁杜古利（Maiduguri）80公里的城鎮加吉拉姆（Gajiram）發動攻擊。

當地居民布塔利（Mele Butari）表示，這群戰士鎖定攻擊守衛加吉拉姆的獵手和自衛隊員。

奈及利亞民兵領袖柯洛（Babakura Kolo）說：「這場攻擊我們損失5人。」

加吉拉姆所屬的恩干賽縣（Ngamzai）近幾個月不斷遭到「伊斯蘭國西非省」聖戰士襲擊，部隊和居民都成攻擊目標。

「伊斯蘭國西非省」是2016年從奈及利亞伊斯蘭基本教義派好戰組織「博科聖地」（Boko Haram）分裂出來。過去2個月，這個組織在當地公路設立偽檢查哨、並伏擊民兵和綁架平民的事件增多。

由於奈及利亞軍方在東北方設立數個「超級軍營」（super camp），以防聖戰士一再突襲，在奈及利亞部隊撤出小型軍營後，波諾州當局便招募數百名獵手和自衛隊隊填補空缺，此後聖戰士便不斷鎖定攻擊這批守衛人士。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

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