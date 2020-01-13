伊朗支持中東情勢降溫 川普推文立場仍強硬

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社德黑蘭/華盛頓12日電） 中東情勢緊張，伊朗甚至因此意外打下一架客機，他們今天暗示支持讓緊張局勢降溫，美國總統川普則推文表示，談不談全看對方。

美國伊朗10天來劍拔弩張，雙雙發射飛彈，德黑蘭當局還意外打下一架客機，伊朗今天暗示支持讓緊張局勢降溫。美國總統川普則推文維持強硬立場。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天會見來訪的卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani），雙方同意，緊張局勢降溫是避免區域危機的「唯一解決方法」。

塔米姆據信是首度正式訪問伊朗，他說，這次訪問正巧碰上區域危急時刻，「我們都同意…解決危機的唯一方法，是各方降低緊張局勢並進行對話」。

對此，羅哈尼則說：「為了整個區域的安全，我們決定着手更多的協商與合作。」

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天呼籲中東各國強化聯繫，以克服美國及其盟國駐紮當地所造成的動蕩。

哈米尼在他官方推特帳號寫說，「目前的局勢…要求區域各國比以往更進一步合作，避免外國勢力」介入影響。

© 2020 AFP