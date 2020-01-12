伊朗誤擊客機引發示威 川普警告勿殺抗議群眾

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（法新社華盛頓12日電） 伊朗當局近日承認，軍方誤將一架烏克蘭客機擊落，造成機上176人全數罹難。這起事件讓伊朗國內部分群眾不滿而上街抗議政府，美國總統川普今天警告伊朗切勿殺害這些示威者。

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）編號PS-752班機，8日從伊朗首都德黑蘭（Tehran）的機場起飛，不久後墜毀於市郊，機上176人全數罹難。

伊朗當局連日來一直否認這架客機遭飛彈擊落的說法，直到昨天才承認是軍方「非蓄意」將客機擊落，因此引起國內部分群眾憤怒而上街抗議政府。

川普今天則在推特（Twitter）發文說：「致伊朗領導人，切勿殺害你們的示威者…全世界都在看，更重要的是，美國也在注意。」

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）在川普發推文前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問說，川普依然願意跟伊朗領導階層進行會談。

艾斯培還說：「我們願意坐下來，並在不設前提的情況下商討一條新的發展方向，這是伊朗變成更為正常國家的一連串步驟。」（譯者：陳彥鈞）

© 2020 AFP