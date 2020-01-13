威廉哈利罕見聯合譴責臆測兩人關係報導

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（法新社倫敦13日電） 英國威廉王子及弟弟哈利王子今天罕見聯合陣線，公開譴責臆測兩人關係的「錯誤報導」。同時，王室高層也準備會面展開關鍵會談，討論哈利跟他美國妻子梅根的未來角色。

「泰晤士報」（The Times）今天援引「內部」匿名消息人士報導說，哈利（Harry）夫妻覺得他們是被威廉（William）的「霸凌態度」推開，因為威廉一直都不怎麼歡迎梅根（Meghan）。

但報導也警告：「這些說法受到親近劍橋（Cambridge）公爵夫婦的消息人士強烈駁斥，也遭到部分熟知哈利王子者質疑。」

威廉與哈利的辦公室罕見發布聯合聲明表示：「儘管已明確否認，錯誤報導今天仍出現在英國一家報紙上，臆測薩塞克斯（Sussex）公爵跟劍橋公爵的關係。」

「對非常關心心理健康議題的兄弟來說，以這種方式運用煽動性言語，是無禮且可能有害的。」

哈利跟梅根上周宣布，打算「由王室的高層成員引退」，這個消息讓王室感到措手不及。

35歲的哈利先前幾乎已證實自己跟哥哥有嫌隙，引發人們對兩人不和原因的猜測，並認為這可能影響他作出離開王室高層的決定。

© 2020 AFP