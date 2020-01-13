布拉格市長：中國是不可靠的夥伴

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（法新社柏林12日電） 捷克首都布拉格市長今天譴責中國是個「不可靠的夥伴」，並告訴德國「周日世界報」（Welt am Sonntag）說，布拉格預定明天與台北市締結姊妹市。

儘管捷克總統齊曼（Milos Zeman）呼籲強化中國與捷克間的關係，賀瑞普（Zdenek Hrib）的談話再度引發布拉格與北京之間的爭議，此事已影響兩國關係。

海盜黨（Pirate Party）籍的賀瑞普在周日世界報發表評論表示，中國「滿腔憤恨」，並試圖左右捷克的輿論。

現年38歲的賀瑞普自2018年11月擔任布拉格市長至今，他在這篇文章中說明他領導的市府去年10月取消與北京姊妹市協議的決定。

兩市締結為姊妹市的協議是在2016年敲定，不過賀瑞普領導的市府不接受協議中受爭議的「一個中國」政策條款，最後解除姊妹市關係。

法新社報導，賀瑞普在文章中指出，他不能簽署一份迫使布拉格「宣告反對台灣與西藏獨立」的協議。

他又說，取而代之，他明天將與台北簽署締結姊妹市的協議。

他表示：「如此一來，我們雖失去一個合作夥伴，卻贏得另一個。」

若一切順利，台北市與布拉格將在總統蔡英文獲得連任的數日後締結為姊妹市。一般認為，蔡總統順利連任對中國是項打擊。

賀瑞普說，他並未提倡與中國斷交或切斷與中國的經濟關係，但他呼籲歐洲民主國家該認真思考，是否應與「這樣一個危險且不可靠的夥伴」建立密切關係。

他在文章中表示：「我呼籲你們（歐洲民主國家），面臨恐嚇與脅迫時，不要放棄你們的價值與正直。」

© 2020 AFP