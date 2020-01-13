影評人大獎出爐 從前，有個好萊塢是最大贏家

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯12日電） 第25屆影評人大獎（Critics' Choice Awards）今天在加州聖塔蒙尼加舉行，由鬼才導演昆汀塔倫提諾執導的「從前，有個好萊塢」奪得最佳影片等4項大獎，堪稱最大贏家。

「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time... in Hollywood）襄括最佳影片、最佳原着劇本及最佳藝術指導等大獎，並由布萊德彼特（Brad Pitt）抱走最佳男配角獎項。

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）上台代替布萊德彼特領獎時戲稱：「這是我首次與影評人的看法一致。」

影評人大獎被視為奧斯卡金像獎的重要指標。「從前，有個好萊塢」在金球獎奪得喜劇類最佳影片，今次又拿下影評人大獎4項獎座，預料在2月9日的奧斯卡典禮將取得佳績。

此外，美國男星瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）以「小醜」（Joker）奪得影評人大獎最佳男主角。美國女星芮妮齊薇格（Renee Zellweger）則憑藉「茱蒂」（Judy）贏得最佳女主角。

美國女星蘿拉鄧（Laura Dern）則繼金球獎之後，再度以「婚姻故事」（Marriage Story）獲得最佳女配角。

在最佳導演方面，南韓導演奉俊昊及英國導演山姆曼德斯（Sam Mendes）分別以「上流寄生」及「1917」（1917）共同贏得這項殊榮。

美國諧星艾迪墨菲（Eddie Murphy）獲頒終身成就獎，他主演的「我叫多麥特」（Dolemite Is My Name）獲得最佳喜劇。

由影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）及艾爾帕西諾（Al Pacino）等大咖共同演出的「愛爾蘭人」（The Irishman），則贏得最佳整體演出獎。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）

© 2020 AFP