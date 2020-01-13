日本富豪公開徵女友 同赴SpaceX繞月之旅

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（法新社東京12日電） 日本億萬富豪前澤友作公開徵求願意和他一同前往月球的女友。他是美國太空探索科技公司（SpaceX）繞月火箭預定首位私人旅客，兩人赴月旅程將拍成電視節目，透過串流平台播出。

44歲一向作風高調的前澤友作，最近才宣布和27歲女演員剛力彩芽分手。他接受網路電視台AbemaTV邀請，將相親和月球之旅拍成節目，並擔任主角。

前澤友作在活動網站上表示，他開放接受想體驗人生極致經驗的「20歲以上單身女性」報名，並在個人推特帳號寫道：「想不想成為首位前往月球的女性？」

前澤友作表示，他之所以願意參加節目計畫，是因為中年孤獨感。

前澤友作有3名子女，是2名女性替他生下。他在文宣中說：「過去我的人生完全如我所願。直到現在44歲，我逐漸感到孤獨和空虛，於是我有個願望：想持續愛一個女人。」

前澤友作原本擁有日本時尚網購平台Zozotown，他去年已將公司賣給軟體銀行（SoftBank）旗下的雅虎日本（Yahoo!Japan）。他並以收購昂貴藝術品為人所知。

這起活動報名將在17日截止，隨後前澤友作將和報名女性約會，並在3月底做出最後決定。月球之旅則預定2023年成行。

SpaceX是特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）旗下企業。前澤友作的月球之旅只會環繞月球，不會登月。他還計畫帶6名藝術家同行。（譯者：黃靖貽/核稿：張正芊）

© 2020 AFP