海地地震10周年 民眾哀戚中夾雜憤怒

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（法新社太子港12日電） 海地人今天肅穆追悼死於2010年1月12日奪命大地震的數十萬人。重建未果與政治持續不穩定，也令生者的哀痛情緒中夾雜一絲苦澀。

數以千計海地人今天紛紛前往教堂參加悼念死者的彌撒。總統摩依士（Jovenel Moise）則是在政府人員陪同下，前往首都太子港（Port-au-Prince）郊外的萬人冢，向罹難者紀念碑獻上花環。現場還有許多他國外交人員。

摩依士露面引來一小群反政府抗議人士，提醒世人海地政府與國際援助團體在災後10年未能充分推動重建，使人民普遍抱持深度厭惡感。

10年前的1月12日，一場規模7的地震持續35秒，讓太子港大片區域和鄰近城市加萊瑟爾（Gressier）、利奧甘尼（Leogane）、傑克美（Jacmel）化為煙塵處處的廢墟，造成超過20萬人死亡、大約30萬人受傷。

超過150萬海地人無家可歸的情況，也讓海地當局與國際人道團體在這個缺乏土地登記處和建築規範的國家，面臨龐大挑戰。

海地經濟學家法赫爾（Kesner Pharel）告訴法新社：「這是失落的十年、完全失落的十年，首都至今都未完成重建。但治理不善並非全是地方當局的責任，國際上也沒有一套管理援助的機制能讓我國受惠。」

當年地震發生後幾個星期，各國承諾捐助數十億美元，如今卻恍若泡影般消失無痕，令倖存者更加痛苦。時至今日，生者仍面臨跟災前一樣的危險。

法赫爾說：「10年後，我們發現人口更集中至都會區。如果再有同樣規模的地震，結果還是會一樣。國家從未完成重建，我們又回到原點。」

這場地震摧毀數十萬棟民宅、行政機關與學校，以及海地60%的衛生照護體系。至今海地主要醫院重建工程仍未完工；非政府組織在替補政府許多不足之處時，也面臨重重困境。

日本駐海地大使水野光明（Mitsuaki Mizuno）則強調，嘗試協助海地的外國團體也面臨挑戰。

他說：「若要良好且有效合作，我們需要安全和政治穩定。一些日本公司來這兒後，有時會遭受幫派威脅。我們要有安全才能做得更好。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP