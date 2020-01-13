澳洲野火傷及旅遊 恢復觀光恐大不易

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（法新社澳洲摩哥13日電） 澳洲今年夏天發生前所未有的野火危機，不但引發全球震驚與同情，也損及澳洲安全、迷人度假勝地的名聲，讓旅遊業受到重創。

數以千計旅客從沿海城鎮撤離、國際遊客也紛紛取消航班訂位，而美國國務院甚至提高對造訪澳洲的安全建議，警告觀光民眾要「加強警惕」。

截至2019年6月的12個月中，超過900萬海外遊客造訪澳洲，帶來將近450億澳幣（約新台幣9309億元）觀光財，而澳洲人國內旅遊的支出則達1000億澳幣（約新台幣2.06兆元）。

澳洲旅遊局局長哈里森（Phillipa Harrison）說，要估算野火整體影響多大還太早，但專精旅遊風險及災害管理的雪梨科技大學講師貝爾門（David Beirman）估計，因為大火在夏季旅遊旺季來襲，讓整個地區的度假客消失一空，損失高達「數十億」澳幣。

隨着野火威脅在近幾天減輕，澳洲政治人物開始鼓勵遊客回到大火破壞地區，也請旅客別忽略沒被這場災害掃到的旅遊地點。

但重建遭破壞城鎮料將花上數月，甚至數年，令人擔憂部分居民會離開原旅遊區，到別處另謀他職。

格里菲斯旅遊協會（Griffith Institute for Tourism）主任賈迪納（Sarah Gardiner）表示：「這是個嚴重問題，因為你不想要旅遊城鎮失去勞動人口，所以得有些非常戰略性的思維跟計畫，好把那些人留在社區中。」

但也有人樂觀認為澳洲旅遊業能挺過這場危機。貝爾門就說，許多國家經歷過的自然災害，規模與現在在澳洲所見野火相當，但只要策略正確，他們還是能重振旗鼓。

© 2020 AFP