英駐伊朗大使遭短暫拘押 歐盟譴責

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（法新社布魯塞爾12日電） 英國駐伊朗大使被控現身當地學生抗爭活動而被當局短暫拘押，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天譴責伊朗，並呼籲「緩和情勢」。

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架班機8日在伊朗首都德黑蘭郊區被擊落，包括英國籍乘客在內共176人死亡。當地學生昨天發動抗議向罹難者致意時，英國駐伊朗大使馬凱爾（Rob Macaire）被當局短暫拘押。

此事引發全球各國外交抗議，英國聲稱伊朗違反國際法，波瑞爾（Josep Borrell）也同聲譴責。

他發推文說：「非常關切英國大使在伊朗被短暫拘押，務必徹底遵守維也納公約。歐盟呼籲緩和情勢與外交斡旋。」

伊朗聲稱馬凱爾當時參與示威，他否認這種說法，表示他到場向罹難者致敬，5分鐘後就離開，當時民眾才開始呼口號。

伊朗外交部次長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）則說，馬凱爾是因外國人參與「非法集會」而被捕，不過在身分確認後隨即獲釋。

阿拉奇發推文表示：「他沒有被拘押，但因現身非法集會，既是外國人又身分不明，才會被捕。」他並說，他致電馬凱爾確認他的身分後，過15分鐘馬凱爾就獲釋了。

© 2020 AFP