史派克李任坎城影展評審團主席 為黑人寫新歷史

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（法新社巴黎14日電） 美國導演史派克李（Spike Lee）今天獲聘為今年法國坎城影展評審團主席，是這項電影界盛事的首位非洲黑人後裔評審團主席，讓他為此感到既驚喜又自豪。

坎城影展每年5月在法國蔚藍海岸（French Riviera）舉行。而執導「黑潮麥爾坎」（Malcolm X）及「為所應為」（Do the Right Thing）的史派克李，成為擔任這項全球規模最大影展評審團主席的首位非洲黑人後裔。

62歲的史派克李表示，能締造歷史，讓他「同時感到驚訝、開心、驚喜與自豪」。

這位坎城老將已在坎城影展首映自己的7部電影，而他的處女作「美夢成箴」（She's Gotta Have It）更在1986年引發轟動，並在坎城平行單元「導演雙周」（Directors' Fortnight）贏得青年獎。

史派克李於2018年前才帶着他的上一部電影「黑色黨徒」（BlacKkKlansman）到坎城角逐金棕櫚，並獲得評審團大獎肯定。他今天表示，「我的大喜發生得突如其來」，也很榮幸獲聘任為主要影展、坎城影展評審團的首位非裔主席。

史派克李也將因終身成就，獲頒坎城最高榮譽「金棕櫚獎」。

史派克李在他的書面聲明中說，全世界最重要的坎城影展大大影響他的電影生涯，改變了他在「電影世界成為什麼人的軌跡」，他感謝偉大的法國人民40年來支持他的電影事業，而他會「永遠珍惜這項特殊關係」。

在坎城影展73年歷史中，只有香港導演王家衛一位亞洲人，曾擔任評審團主席。而父親是阿爾及利亞人的法國女星伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani），於1997年成為擔任坎城評審團主席的首位非洲人後裔。（譯者：侯文婷/核稿：劉學源）

© 2020 AFP