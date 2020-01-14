奧斯卡入圍名單 5個小趣聞報你知

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（法新社洛杉磯14日電） 奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，「小醜」以11項入圍傲視群雄，「從前，有個好萊塢」、「1917」和「愛爾蘭人」都以入圍10項緊追在後。

頒獎典禮將於2月9日舉行。以下為法新社彙整的本屆奧斯卡入圍名單5個小趣聞：

● 史嘉蕾與瑟夏締造歷史

女導演今年未受評審青睞，但有兩位女演員有充分理由大肆慶祝。

史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）過去從未入圍過奧斯卡，但昨天一口氣入圍兩項。她憑藉劇情片「婚姻故事」（Marriage Story）入圍最佳女主角獎，並以第二次世界大戰為背景的「兔嘲男孩」（Jojo Rabbit）入圍最佳女配角獎。

而年僅25歲的瑟夏羅南（Saoirse Ronan）則以「她們」（Little Women）個人第4度入圍奧斯卡獎，是僅次「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、第2年輕達此成就的女演員。

● 寄生上流好威風

「寄生上流」（Parasite）成為首部同時入圍最佳外語片和最佳影片大獎的南韓電影。

「寄生上流」也是第6部拿下雙料入圍的非英語片，上一部達此成就的電影是去年的「羅馬」（Roma），但前5部作品沒有一部成功奪下最佳影片殊榮。

● Netflix大突破

目前為止，今年的頒獎季對串流影音巨擘Netflix來說可說是走得十分顛簸。

Netflix先前風光入圍最多金球獎，但最後僅抱回兩獎。話雖如此，Netflix昨天又入圍24項奧斯卡金像獎，讓人印象深刻。

● 配樂大師步步進逼新紀錄

「STAR WARS：天行者的崛起」（Star Wars: The Rise of Skywalker）或許不對影評人的胃口，為星際大戰譜曲的傳奇配樂大師約翰威廉斯（John Williams）卻是人人喊贊。

他昨天個人第52度入圍奧斯卡獎，讓他一步步逼近華特迪士尼（Walter Disney）的個人59次入圍空前紀錄。

● 翹臀珍、勞勃狄尼洛都是遺珠

昨天入圍名單兩大遺珠分別是珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和勞勃狄尼洛（Robert De Niro）。

演歌兩棲的「翹臀珍」珍妮佛羅培茲從未入圍過奧斯卡獎，原本外界預料她會以「舞娘騙很大」（Hustlers）問鼎小金人。

兩屆奧斯卡得主勞勃狄尼洛同樣未能以「愛爾蘭人」（The Irishman）入圍演技獎項，無緣自1980年的「蠻牛」（Raging Bull）之後再度登上影帝寶座，但他或許有機會以共同製作人身分抱走最佳影片獎。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP