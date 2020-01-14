星戰男星炮轟 批臉書不查核政治廣告

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（法新社舊金山13日電） 電影「星際大戰」（Star Wars）中以飾演路克天行者（Luke Skywalker）走紅的男星馬克漢米爾，因不滿社群網站龍頭臉書拒絕要求政治廣告內容誠實無欺，而刪除自己臉書帳號。

馬克漢米爾（Mark Hamill）昨天在另一個社群媒體平台推特發文表示：「非常失望臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）重視獲利勝過事實，我決定移除自己臉書帳號。」

「我知道全世界大部分人會說『誰在乎啊』，但我晚上會睡得比較安穩。」他並在文末寫上主題標籤「#愛國勝過獲利」（#PatriotismOverProfits）。

馬克漢米爾的貼文引來廣大網友留言，許多人大讚他利用明星光環做出有關政治誠信的聲明。

有粉絲留言寫道：「臉書，注意了，飾演路克天行者的人離你而去了。比這糟糕的大概只有耶誕老人叫你滾邊吧。也許是時候重新思考一些事情了。」

不過，也有網友質疑是否該由臉書扛起審查政治人物或政治廣告的責任，並建議說，與其審查，不如在明顯不實的資訊放上備註標記。

一名推特用戶回覆馬克漢米爾貼文說：「放棄臉書無法解決問題。到處都是假新聞，下一步呢？放棄網路嗎？」

面對外界批評臉書不幹涉政治人物誤導性言論，臉書表示，將不會允許政治人物發布有關人口普查的錯誤資訊，類似臉書禁止「干預選民」的政策。

© 2020 AFP