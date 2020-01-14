波音新CEO上任 寫信勉勵員工重建市場信心

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（法新社紐約13日電） 波音新任執行長凱爾洪今天在電郵中告訴員工，波音必須強化企業文化，注重「誠信」並保持「透明」，國際信評機構穆迪（Moody's）則在同一天將波音信評列入降級觀察名單。

長期擔任波音（Boeing）董事會成員的凱爾洪（David Calhoun）今天正式接替米倫伯格（Dennis Muilenburg）出任波音執行長；波音最暢銷的737 MAX機型接連出包，讓波音形象大傷，聲譽一落千丈，米倫伯格去年12月因此遭解僱。

凱爾洪援引波音在「航空業取得的巨大成就」為例，敦促員工努力「重建信譽」，恢復與顧客、合作夥伴與監管機構之間的重要關係。

凱爾洪說：「我看見這家公司有多優秀，也看到了成長茁壯的機會，能使它變得更加卓越。」

「這包括在我們彼此與利害關係人之間建立更透明的溝通管道、以最高標準為安全和品質把關，發揮從外而內（outside-in）的營運哲學。」

在4天前曝光的內部文件中，則有各種令波音難堪的吐槽聲，有員工嘲諷說，737 MAX是「小醜設計」的飛機。

737 MAX型客機兩度失事後，引發安全疑慮，自去年3月起停飛。

凱爾洪說，讓MAX型客機提供安全服務「務必成為我們優先關注的焦點」，其中包括「以監管機構馬首是瞻並與其合作，以確保他們對這款飛機和我方作業完全滿意，好讓我們能夠繼續履行對客戶的承諾。」

在凱爾洪走馬上任這一天，國際信評機構穆迪將波音信評列入降級觀察名單。

穆迪分析師羅特（Jonathan Root）說：「根據最近的情勢發展，波音必須打一場代價更高昂的持久戰，才能重建市場信心，而營運和財務風險升高的時期將接踵而至。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP