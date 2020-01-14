烏航墜機怪誰 加企業CEO：怪那自戀狂

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（法新社渥太華13日電） 烏克蘭航空客機在伊朗墜毀，機上人員無一生還，包括57名加拿大人，加國肉品生產商楓葉食品公司執行長馬侃推文時，似乎將此歸咎美國總統川普，說這一切都怪華府那個自戀狂。

罹難的加國公民當中，有楓葉食品（Maple Leaf Foods Inc.）員工的妻兒。

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）一架波音737客機8日黎明前由德黑蘭起飛不久後便遭飛彈擊落，機上176名乘客和機組人員全數罹難。

馬侃（Michael McCain）昨天深夜推文說，我有個同事在「伊朗發生這一系列不必要、不負責任的事件中」，失去了他的妻兒。

他說：「不受制衡的美國政府領導階層想出一個拙劣計畫，企圖轉移焦點、擺脫政治困境。」

馬侃雖未直接點名川普，但將矛頭指向「華府」那個破壞中東地區穩定的「自戀狂」。

馬侃說：「全世界都知道伊朗是個危險國家，但也找到了約束它的辦法；雖然不完美，但從大多數情況來看，卻是正確的方向。」

截至今天上午，這則推文已吸引1萬4000多名推特用戶轉推。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP