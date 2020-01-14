美國加強監督外資 新規定2月生效

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（法新社華盛頓13日電） 美國官員今天表示，加強監管敏感外資的新規定將在1個月後生效，有助總統川普檢視及擋下可能威脅國安的交易案。

在中國經濟間諜活動疑慮升高下，新規定將執行美國國會2018年制定的改革措施，不過官員表示，這些措施沒有針對任何一個國家。

新規定將擴大美國外來投資審查委員會（CFIUS）權限，這個聯邦跨機關委員會是1970年代成立，以防美國對手取得敏感技術、關鍵基礎設施或軍事設施。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在聲明中說，新規定讓檢視這類投資的程序現代化，同時仍鼓勵外國投資「美國企業和勞工」。

相關規定經調整後，美國外來投資審查委員會如今將有權檢視涉及關鍵技術和基礎設施或敏感個資的投資案，即便投資案未涉及目標公司控股出售也一樣。

據相關媒體報導，美國外來投資審查委員會近來對中國短影音平台TikTok（抖音）展開國安調查，並要求遊戲公司北京崑崙萬維科技出脫同志交友軟體Grindr的股份。

美國官員9月公布草擬的規定後修正最終規定，釐清一些定義和規則，包括規定適用投資基金的方式，以及規定涵蓋的軍事設施附近地理區域。

澳洲、加拿大及英國3個盟邦享有「例外國」特殊地位，代表他們受到新規限制的程度不大。根據美國財政部說法，或許未來這類國家的名單會擴大。

© 2020 AFP