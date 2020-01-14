蓬佩奧警告矽谷 勿助長中國歐威爾式統治

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（法新社舊金山13日電） 美國與中國即將簽署第一階段貿易協議之際，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天警告矽谷科技業，勿助長中國的「歐威爾式」（Orwellian）國家。

蓬佩奧今天在舊金山（San Francisco）對着滿場的科技業者，稱讚美中第一階段貿易協議能緩和過去兩年來的貿易戰，但他也要求業界必須更有作為。

蓬佩奧在聯邦聯誼會（Commonwealth Club）說：「我必須確保美國科技不會臂助真正的歐威爾式監控國家。我們必須確保美國原則不會因為追求繁榮而被犧牲。」

但蓬佩奧強調，他不是在勸阻企業不要前往中國，他還堅稱美國總統川普的政府希望「美國企業在那裡做生意致富」。

他指出：「在此同時，我們必須確保我國企業所做的交易，不會強化競爭對手的軍事力量，或是讓對方政權加強打壓國內某些地區。」

人權倡議者已經越來越關切中國運用科技發展侵入式電子監控。

在遭受嚴格管制的新疆地區，據稱中國當局正在改良科技，好讓維安部隊能快速辨識民眾身分，並掌握民眾的行動與背景。有專家指出，新疆已有超過100萬人遭到關押，受害者多半是穆斯林。

蓬佩奧向矽谷聽眾說：「請問問自己幾個問題━我在跟誰打交道？在中國做生意真正的風險和回報為何？」

© 2020 AFP