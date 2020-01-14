2003年以來首遭 巴薩季中開除主帥

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（法新社馬德里13日電） 西甲衛冕軍巴塞隆納今天宣布，開除球隊總教練維瓦德（Ernesto Valverde）改請賽田（Quique Setien）接掌兵符。

巴薩的董事會今天下午在主場諾坎普球場（Camp Nou）開會超過4小時後，決定撤換維瓦德。巴薩雖仍居西甲榜首，但最近5場比賽只贏1場；維瓦德是繼2003年的範蓋爾（Louis van Gaal）後，又一於季中遭開除的巴薩主帥。

球會在今晚發出的聲明中說：「巴塞隆納隊與維瓦德達成中止雙方合約的共識。球隊與賽田達成共識，接掌本季剩餘賽事並執教至2022年6月30日。」

賽田接下兵符後的西甲首戰，是19日巴薩主場迎戰格拉納達（Granada）；另將於下月於歐冠16強賽對戰義甲的拿坡里，3月初則將於西甲與皇家馬德里上演國家德比大賽。

賽田毫不掩飾對巴薩傳統風格的欽羨，61歲的他也素以刺激、進攻風格的足球出名。

連兩季在歐冠遭災難式淘汰，讓維瓦德帥印不保的傳聞延燒數月。巴薩2018年於歐冠遭義甲羅馬隊淘汰，去年對上英超利物浦時再蹈覆轍。9日在西班牙超級盃2比3慘遭馬德里競技在最後不到15分鐘連趕兩球逆轉，終於讓董事會忍無可忍。

© 2020 AFP