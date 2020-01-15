促進俄國生育率 蒲亭將擴大發放生育津貼

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（法新社莫斯科15日電） 為鼓勵俄羅斯人民生育以促進人口成長，總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布擴大發放生育津貼給生第一胎的家庭，金額超過新台幣22萬元。

蒲亭在國會發表年度談話指出：「俄羅斯的命運與歷史展望有賴於我們的人口多寡。」

俄國出生率正不斷下降，因為許多現值生育年齡的人口出生於蘇聯瓦解的1990年代，當時的經濟走勢不明，造成出生率暴跌。

育有兩名女兒的蒲亭表示，他希望在2024年之前，將目前每名婦女平均生育1.5名子女的生育率提高到1.7 名。他說：「我們的歷史責任是確保人口穩定增長。」

他指出，貧窮是家庭規模限縮的關鍵因素，所以要提供新的經濟誘因以促進生育。

他保證，生第一胎的家庭也可請領以往只發給生第2胎家庭的一次性生育津貼約7600美元（台幣22萬7692元），而發給生第2胎家庭的津貼將會增加到約1萬美元（約新台幣30萬元），而這些津貼可支用在兒童的教育和住房改善上，並持續發放到至少2026年。

蒲亭在2007年向所有生第2胎以上的家庭推出生育津貼。他今天表示：「我們需要支持年輕人，我確定，那些剛展開家庭生活的人，夢想有孩子。」

蒲亭還宣布，對較貧窮家庭發放的兒童補助金，年齡限制將由3歲提高到7歲。

© 2020 AFP