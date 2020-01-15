巴基斯坦大雪釀上百死 克什米爾雪崩搜救難

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（法新社巴基斯坦穆薩法拉巴德15日綜合外電報導）搜救團隊今天在克什米爾巴基斯坦管轄區尋獲遭大雪及雪崩活埋的14具遺體，這場天災在全國帶來上百死，尋找倖存者的搜救人員在嚴峻天候下與時間賽跑。

法新社報導，根據國家災難管理局（NDMA）聲明，克什米爾連日惡劣天氣造成的死亡人數現在達到76人，而全國至少達100人。

克什米爾災難管理局作業主任古瑞希（Saeed ur Rehamn Qureshi）表示，多數罹難者是在克什米爾風景如畫的尼勒姆谷（Neelum Valley）喪命，當地本周稍早發生嚴重雪崩。

他說，「許多」房屋受損，並指有77死及94傷，略高於國家災難管理局提供的死亡數字。

國家災難管理局表示，巴國其他地區的大雪也造成約24人喪命。

天氣預報指出，更嚴峻的天氣即將到來。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今天探視克什米爾巴國管轄區首府穆薩法拉巴德（Muzaffarabad）一家醫院的某些傷患。

官員表示，當局關閉學校，而巴基斯坦北部山區各地的若干高速公路及道路也封閉。（譯者：侯文婷/核稿：張佑之）

© 2020 AFP