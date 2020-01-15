澳洲野火賑災 費德瑞和納達爾共捐25萬澳元善款

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（法新社墨爾本15日電） 澳洲野火肆虐，各界挺身募款賑災，瑞士網球名將費德瑞和西班牙網球好手納達爾今天參加慈善表演賽募款，兩人合計捐出25萬澳元（約新台幣516萬元）善款。

這兩位共拿下39座大滿貫單打金杯的網壇傳奇人物，參加在墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）舉行的慈善表演賽，讓原本已募得的鉅額善款進一步攀升。

除了「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）和「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）外，其他參加慈善表演賽的球員還包括美國網球天後小威廉絲（Serena Williams）、「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）以及 塞爾維亞網球選手喬科維奇（Novak Djokovic）。

捷克女子選手克菲托娃（Petra Kvitova）、奧地利男子選手提姆（Dominic Thiem）、美國女網新秀高夫（Coco Gauff）、「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）與希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）等人也在列。

全球網壇目前已募得超過280萬澳元的野火賑災善款，澳洲網球協會（Tennis Australia）表示，墨爾本Rally for Relief慈善表演賽預計將再增加數十萬澳元的募款。

© 2020 AFP