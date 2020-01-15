澳網下周開打 女單5大奪冠熱門盤點

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（法新社墨爾本15日電） 澳洲網球公開賽20日開打，前球後小威廉絲若能在女單封後，將拿下平紀錄的第24座大滿貫金杯，追平澳洲傳奇名將寇特（Margaret Court）的成就。

不過能威脅小威的對手不少，其中尤以現任世界排名第一的澳洲好手巴蒂與衛冕者大坂直美最具挑戰性。

以下是法新社挑出的澳網女單5大奪冠熱門：

小威廉絲（Serena Williams）

2017年澳網決賽打敗姊姊大威廉絲（Venus Williams），拿下個人第23座大滿貫賽冠軍後，現年38 歲已當母親的小威至今始終無法再下一城，且之後在4項大滿貫賽決賽遭到連2盤落敗的滋味。

不過，WTA生涯跨越4個十年的小威上周在奧克蘭經典賽（Auckland Classic）結束3年冠軍荒，收下WTA巡迴賽第73冠，也是她自2017年澳網以來首度封後。

大坂直美（Naomi Osaka）

22歲的大坂去年曆經高低起伏，1月在澳網摘下個人第2座大滿貫金杯時，看起來很可能一舉稱霸女子網壇。

然而她接下來落入低潮，溫布頓網賽首輪就出局，美網也僅在16強即止步。

在由父親擔任教練後，大坂谷底反彈，在日本與中國的比賽接連登頂；去年12月她又換教練，由比利時籍的費塞特（Wim Fissette）接任。這是她不到1年內的第4位教練。

巴蒂（Ashleigh Barty）

地主好手巴蒂現排名世界第一，23歲的她去年在法網拿到個人首座大滿貫冠軍，6月登上球後寶座，至今保持不墜，並在上季末的WTA年終決賽摘冠。

不過她上周在布里斯班敗給自會外賽晉級的美國選手布雷迪（Jennifer Brady），開年首場比賽就出師不利。

哈勒普（Simona Halep）

28歲的哈勒普是前世界球後，曾兩度在大滿貫賽笑捧金杯，長年受背傷所苦的她必須證明這項困擾已不再，不過此一傷勢直到去年底仍纏着她不放。

在WTA最受球迷歡迎球員的票選中，哈勒普已連3年獲得殊榮。

高夫（Coco Gauff）

年僅15歲的美國新星高夫去年從會外賽晉級後，在溫布頓網賽首輪爆冷擊敗5屆溫網冠軍大威廉絲，直到第4輪才敗給最終奪冠的哈勒普。

這並非僥倖。高夫接着在美網打進第3輪，然後於奧地利林茲（Linz）舉行的賽事獲得生平第一座冠軍。

高夫2018年底世界排名只在第686名，去年底已衝高到第68，各界對她今年的表現期望甚高。

© 2020 AFP