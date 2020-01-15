研究：持續性生活有助延後更年期

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（法新社巴黎15日電） 研究人員今天表示，接近更年期的女性一周至少一次性生活，相較於同年齡性生活沒那麼活躍的女性，較不容易進入更年期。

研究人員表示，平均來說，一周至少一次親密行為的女性，相較一個月少於一次的女性，進入更年期的機率降低28%。這項研究結果刊登於「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊。

研究顯示，這樣的差異表現出人體對於演化壓力的反應。

倫敦大學學院（University College London）科學家阿諾特（Megan Arnot）和梅斯（Ruth Mace）寫道：「女性若在接近中年時，性行為不多或很少，她們的身體不會接收到可能懷孕的生理提示。」

根據這個理論，從健康最佳化的角度來看，停止生育，把精力花在親人身上，而不是持續排卵，可能比較好。

虎鯨是除了人類和領航鯨以外，一樣有更年期的動物，停經後的虎鯨以顧孫聞名，這個行為有時稱作「祖母效應」（grandmother effect），被認為具有演化的目的。

先前的研究試圖解釋已婚婦女比未婚或離婚婦女更年期來得更晚的原因，結果指向受到男性費洛蒙影響。費洛蒙是動物王國中吸引異性時，所釋放的自然化學物質。

為了找出這些理論是否屬實，阿諾特和梅斯檢視了美國在1996年和1997年招募近3000名女性進行的一項橫跨10年的研究。這項研究的目的在搜集資料，並追蹤更年期女性生理和心理方面的變化。

© 2020 AFP