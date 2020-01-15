美民主黨初選前最終辯論登場

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（法新社愛阿華州狄蒙14日電） 美國民主黨在2月3日於愛阿華州展開黨內初選前進行最後一輪辯論，6名獲得辯論參與資格的民主黨總統參選人今天將展開激烈攻防。

建制派參選人、77歲前副總統拜登（Joe Biden）的全國民調領先，但他與自由派的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）在愛阿華州民調旗鼓相當，印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）緊追在後。

明尼蘇達州聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）和身價億萬的加州環保人士思特爾（Tom Steyer）也取得資格在愛阿華州首府狄蒙（Des Moines）參加全國電視轉播的黨內初選前最終辯論。

這場長達兩小時的辯論，是這波民主黨黨內提名角逐賽到目前為止參與人數最少和最白的一次，首度沒有有色人種取得辯論。

民主黨去年還自豪初選陣容是歷來最多元，但少數族裔參選人紛紛宣布退選，非裔美籍參議員布克（Cory Booker）昨天就以欠缺經費而無法打贏選戰為由，宣布退出民主黨總統選舉提名戰。

根據「真清晰政治」網站（RealClearPolitics）發布的民調平均數據，愛阿華州的選情勢均力敵，拜登得到20.7%支持度，與桑德斯、布塔朱吉和華倫支持度相差不到5個百分點。

儘管克羅布查前一場辯論表現出色，但僅獲得7%支持度；思特爾支持度為2.7%。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP