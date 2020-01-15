美民主黨初選辯論登場 拜登曾挺伊拉克戰爭挨轟

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（法新社愛阿華州狄蒙14日電） 在全球緊張局勢升高之際，美國民主黨初選參選人桑德斯今天在辯論中鎖定民調居於領先地位的前副總統拜登，抨擊他過去擔任參議員時，曾投票支持美國出兵伊拉克。

在華府與伊朗衝突升溫的背景下，6名民主黨初選參選人無不使出渾身解數挑戰總統川普，為了誰對外交政策有最佳判斷力唇槍舌戰。

在外交上主張不幹涉他國事務的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，他反對「建立在謊言上」的伊拉克戰爭，與曾鼓吹出兵伊拉克的拜登（Joe Biden）形成強烈對比。

桑德斯談到前總統小布希政府主張出兵伊拉克的說詞時表示：「我認為他們在說謊。我一點都不相信他們，但喬（拜登）的看法卻不同。」

拜登說，他多年前就承認「出兵是個錯誤」，但他不願在伊拉克議題上與桑德斯爭論。

反之，拜登呼籲將特種部隊和一些兵力留在中東，巡邏波斯灣海域，與桑德斯和聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）主張從中東地區全部撤軍的訴求不同。

美國於2000年代初期宣稱伊拉克持續製造及儲存大規模殺傷性武器，以此為由發起伊拉克戰爭，打了8年多才結束，然而戰後調查發現，伊拉克當時並未持有大規模殺傷性武器。

民主黨將在2月3日於愛阿華州舉行首場黨內初選，當地選情勢均力敵，6名參選人在愛阿華州首府狄蒙（Des Moines）參加全國電視轉播的初選前最終辯論。

77歲的建制派參選人拜登在全國民調中領先，但他與自由派的桑德斯在愛阿華州民調旗鼓相當，印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）和華倫緊追在後。

明尼蘇達州聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）和身價億萬的加州環保人士思特爾（Tom Steyer）也取得參與辯論的資格。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP