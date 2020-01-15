萌浪兔風靡全球 成兒童心中巨星

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（法新社巴黎14日電） 有着喜歡擁抱及幫助朋友形象、總是笑臉迎人的萌浪兔（Molang），已成為全世界兒童心中的巨星。

笑臉不斷的萌浪兔在南韓原本是個表情符號（Emoji），但在4年前，法國動畫工作室Millimages賦予萌浪兔新生命，讓它搖身變成具有獨特風格的兒童影集明星。

自此之後，萌浪兔在全球掀起風潮，不僅如同最初希望般受到學齡前小朋友喜愛，也有許多青少年和成人難擋它那毛絨絨的可愛魅力，為之瘋狂。

「萌浪兔」動畫目前在中國等190個國家上映，且在迪士尼和Netflix平台上架播出。

將表情符號改造成動畫的維蘭（Marie-Caroline Villand）表示：「萌浪兔是只大胖兔，它非常積極、充滿想像力和有着一顆熱情的心。」萌浪兔表情符號的原創者是尹惠智。

萌浪兔和它的朋友小雞（Piu Piu）就像喜劇演員勞萊與哈台雙人組（Laurel and Hardy）幼稚園版，總在每集短短5分鐘的冒險劇情中以逗笑收尾。

維蘭在風景如畫的聖馬丁運河（Canal Saint Martin）附近Millimages工作室告訴法新社，小雞是個「比較小巧、緊張和害臊」的角色。

她還替動畫角色創造專屬語言「萌浪兔語」（Molangese），儘管用詞內容沒有意義，但並不難讓觀眾了解角色要表達的意思。

「萌浪兔語」是混雜法語、義大利語及俄羅斯語並加上一些文理不通的話語所組成的語言，這代表任何國度的人都可以在無需配音的情況下看懂劇情。

© 2020 AFP