貴州貧女吳花燕逝世 中國網友憤怒質疑善款流向

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（法新社北京15日電） 每天生活費僅人民幣2元（新台幣約8.6元）的中國貴州女大學生吳花燕，儘管獲得逾100萬人民幣善款，仍於日前辭世。消息一出，憤怒的中國網友紛紛要求解釋捐款流向。

根據中國媒體報導，失去雙親的吳花燕嚴重營養不良，於13日辭世。據稱24歲的吳花燕生前為了負擔弟弟精神病的醫療費，一天只靠2元過活，以辣椒拌飯果腹。

吳花燕之死在中國社群媒體引髮網友憤怒討論，懷疑善款遭人挪用的說法也甚囂塵上。

去年吳花燕營養不良、體重僅21公斤的消息引髮網友關注後，捐款金額就超過100萬人民幣。但根據安排募款活動的慈善機構，去年11月，吳花燕僅獲得2萬人民幣作為自己的醫療費。

中華少年兒童慈善救助基金會（CCAFC）已透過網路聲明解釋，吳花燕及其家人原本希望把餘下款項「預留至手術和康復治療再使用」，「後續善款的使用情況（會）及時向社會各界公開說明」。

但這項說法，網友似乎不買單，有人在微博上痛罵挪用捐款的人該死，也有人稱永遠不該相信那些「垃圾慈善組織」。中華少年兒童慈善救助基金會未回覆法新社置評要求。

網路上一段關於吳花燕營養不良和病故的影片，截至今天已有超過500萬觀看人次。片中的吳花燕骨瘦如柴，癱在醫院病床上。

在中國貧富差距擴大、社會各層級貪腐問題普遍的狀況下，這起事件凸顯中國一般大眾發現挪用資金的跡象時會有多憤怒。

過往爆出的醜聞也加劇民眾對慈善組織根深蒂固的懷疑態度。2011年，一名叫作郭美美的年輕女性在微博上炫富，由於她與中國紅十字會有關，中國紅十字會頓時淪為被控貪腐的眾矢之的。

在吳花燕之死引髮網友憤怒之際，中國人捐助國內慈善機構的款項正日益增加。根據新華社，2018年，中國人在網路慈善平台的捐款金額超過31.7億人民幣，較前一年增加27%。

© 2020 AFP