塔爾火山活動暫歇 菲律賓當局警告危險性仍高

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（法新社菲律賓大雅台16日電） 菲律賓當局警告，塔爾火山目前雖暫停噴發火山灰，但導致災難性爆發的危險性仍然很高。

當地每日發生幾十起地震，地面出現大型裂縫，顯示會助長大規模爆發的地底下岩漿仍在流動中。

塔爾火山（Taal）12日開始噴發後，當局撤離大約5萬居民離開火山周遭危險區域，前往避難所避難。

塔爾火山暫停噴出火山灰後，當地居民試圖返回家中，準備換洗衣物，餵養牲畜和寵物，並檢查房舍是否受損，或覆蓋著厚厚一層火山灰。

菲律賓火山暨地震研究所科學家包納斯（Maria Antonia Bornas）告訴媒體：「請容許我們觀察目前這段平靜期情況。我們正在研究這代表什麼意義。」

「一段長的安靜期，可能只是暫時停止火山活動。危險狀態沒有改變。」

菲律賓當局12日警告，位於馬尼拉以南的塔爾火山可能在數小時或數天內猛烈爆發。塔爾火山是菲律賓最活躍火山之一。

塔爾火山上次爆發是在1977年，但有很長的火山活動歷史。塔爾火山是觀光勝地，有風景如畫的火口湖。1965年的爆發造成約200人喪生。

菲律賓近年來的最強烈火山爆發是1991年馬尼拉西北方約100公里的皮納土波火山（Mount Pinatubo）爆發，當時造成800多人罹難。

© 2020 AFP