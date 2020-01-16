愛好冰球的稅務局長 米舒斯京獲提名俄新總理

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（法新社莫斯科15日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天提名米舒斯京（Mikhail Mishustin）擔任新總理。名氣不大的米舒斯京執掌俄國聯邦稅務局已經10年。

根據官方介紹，53歲的他是莫斯科人，受過工程師訓練，並擁有經濟博士學位。

米舒斯京在獲得前財長、以自由派立場聞名的古德林（Alexei Kudrin）提名後，於2010年成為聯邦稅務局長，隨後一直任職至今。他就任後精簡稅務服務流程，改變原本官僚作風、需要大量紙本作業和長時間排隊等候等現象，因此備受讚揚。

根據俄羅斯新聞社（RIA Novosti），米舒斯京「經常打冰上曲棍球」，和蒲亭擁有共同運動興趣。米舒斯京、俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）和其他掌握大權的人士，也都是莫斯科中央陸軍冰球俱樂部（CSKA）監督委員會成員。

但相較於蒲亭曾批評網路且鮮少公開使用新科技，米舒斯京則說俄國必須改造本身經濟，立場與愛好蘋果商品的麥維德夫更接近。米舒斯京去年曾告訴「工商日報」（Kommersant），俄國必須適應數位科技和人工智慧時代，否則就會落後他國。

在蒲亭提名米舒斯京後，政治分析家舒爾曼（Ekaterina Schulmann）告訴法新社，米舒斯京屬於「中立人物」，提名他不會被聯想到跟特定意識形態有關。但米舒斯京是否為蒲亭培養的接班人，舒爾曼則抱持懷疑態度。

© 2020 AFP