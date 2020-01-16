澳洲東部降下大雨 叢林火勢稍獲舒緩

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（法新社澳洲諾拉16日電） 遭叢林野火蹂躪的澳洲東部部分地區今天降下大雨，讓受氣候變遷助長的災難性大火在延燒數月後終於稍微獲得紓緩。

就持續時間和密集度而言，對澳洲來說都是前所未見的這場大火，至今已奪走28條人命，也讓估計十億隻動物喪命。

持續的炎熱天氣加上受災地區非常罕見的些微小雨，加劇了大火危機。

災情最慘重的新南威爾斯州當地氣象局報告，當地部分火場今天清晨降下「相當的雨量」。

該州鄉村消防局（Rural Fire Service）在社群媒體上寫道：「新南威爾斯州各地一些正在打火的消防員可以喘息一下了。」貼文還附上燃燒的森林降下大雨的影片。

「雖然這場雨不會撲滅所有大火，不過對於控制火勢絕對大有幫助。」

野火產生的煙霧13日到昨天也籠罩南部城市墨爾本，干擾下周澳洲網球公開賽的準備作業。

不過昨天晚間的雷雨將這股煙霧洗滌而去，水氣接着東移，朝南部維多利亞州的火場而去。

明天和周末預計也會降下更多雨水，若預測準確，會是去年9月野火危機爆發以來持續最久的濕漉天氣。

澳洲野火至今已經摧毀逾2000座家園，燃燒土地廣達1000萬公頃，比南韓或葡萄牙國土面積還要大。

© 2020 AFP