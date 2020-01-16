瑞典男偽造證書從軍一路晉陞 混進北約聯合國服務

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（法新社斯德哥爾摩15日電） 瑞典軍方和媒體今天表示，使用偽造證書進入軍方任職的一名瑞典男子，一路獲晉陞至派赴北約（NATO）總部擔任幕僚軍官，並在聯合國代表團服務。

瑞典「每日新聞」（Dagens Nyheter）報導，這名男子謊報經歷並偽造軍官學校畢業證書。

他在瑞典武裝部隊服務超過10年，曾擔任高級安全職務及國際代表團派遣任務，包括派駐阿富汗和去年加入聯合國馬利多層面綜合穩定特派團（MINUSMA）的聯合國維和部隊。

瑞典武裝部隊承認，這名男子被「錯誤僱用」，並在聲明中證實，他曾任職於比利時歐洲盟軍最高指揮部（SHAPE）。

聲明說：「這個人擔任瑞典聯絡官，並使用瑞典武裝部隊成員參與的軍事行動架構下IT（資訊科技）系統。」

在13日有關這名軍官的報導曝光後，瑞典軍方表示，他們已經通知北約（NATO）並展開調查。

每日新聞報導，這名男子2012年到2013年在北約總部的阿富汗代表團網絡（Afghanistan Mission Network）服務，這是一個現已不存在的系統，當時被48個國家用來共享情報、監視和偵察資訊。

報導說，儘管這名男子沒有完成法定訓練，仍獲晉陞到少校，甚至被臨時拔擢至能夠派赴北約總部服務。

北約15日在發給法新社的聲明中說：「這些是嚴重指控」。

「派駐北約的臨時任務人員都是由所屬國遴選及派遣，所屬國也負責安全審核。」

北約又說，正與瑞典當局聯繫，不宜進一步評論目前正在調查案件。

瑞典軍方沒有立即回應法新社的置評要求。

© 2020 AFP